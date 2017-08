Les présidents américains voleront dans des avions recyclés russes

jeudi, 03.08.2017

Initialement prévu pour une compagnie russe qui a fait faillite, Air Force One va acquérir les deux avions stockés dans un désert californien. Ils vont les transformer en avions présidentiels d'ici 2022.

Valérie Manasterski



L'avion Air Force One de l'actuel président des Etats-Unis sera bientôt obsolète. (Keystone)

Deux avions, destinés à l'ex-numéro 2 de l'aviation russe, Transaero, vont être racheté par Air Force One. Le but étant de limiter les coûts en faisant du recyclage et d'acquérir deux Boeings 747-8 et de les transformer en avions présidentiels dernier-cri, selon Slate.fr.

L'accord ne serait pas encore finalisé, mais il devrait se faire très rapidement.

Aucun prix n'a été dévoilé, mais chaque 747-8 coûterait 386, 8 millions de dollars (soit environ 375 millions de francs suisses) visible sur le site de Boeing.

Un prix conséquent, mais qui s'avère moins cher que le budget initialement prévu. L'Armée de l'air américaine avait programmé un montant de 4 milliards pour un 747 élaboré sur-mesure. Mais Donald Trump, choqué par le montant excessif de ce nouvel engin avait réagi sur Twitter le 6 décembre 2016: "Les coûts sont hors de contrôle! (...) Annulez la commande!".

Chose faite. La commande de ce flambant neuf 747 n'a pas lieu. Et résultat: les coût totaux d'achats et de transformations des deux avions sont évalués à 3, 2 milliards de dollars rapporte Slate.fr.