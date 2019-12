Inficon abaisse ses objectifs financiers pour 2019

mardi, 17.12.2019

Inficon anticipe désormais un chiffre d'affaires oscillant entre 380 et 385 millions de dollars pour 2019 contre 400 millions auparavant.

Inficon publiera ses résultats annuels le 5 mars. (Keystone)

Le fabricant d'instruments de mesure Inficon a revu à la baisse ses objectifs financiers pour l'exercice en cours. Un report de certains gros contrats au premier trimestre 2020 explique cette décision, qui ne surprend pas totalement les analystes.

Inficon anticipe désormais un chiffre d'affaires oscillant entre 380 et 385 millions de dollars contre 400 millions auparavant, relève le communiqué publié mardi. Quant à la marge opérationnelle, elle est attendue entre 17 et 18%, contre 19% précédemment.

Un report de commandes importantes dans les sections "Semiconductor & Vacuum coating" et "Security and Energy" au premier semestre 2020 est la raison de cette révision.

Après un 3e trimestre en repli, les analystes doutaient déjà de la capacité de la firme à atteindre ses objectifs annuels. Il aurait fallu qu'Inficon enregistre un 4e trimestre record pour y arriver, relève l'analyste de Vontobel Michael Foeth.

"L'annonce d'aujourd'hui n'est donc pas totalement une surprise et reflète le problème de visibilité surtout en fin d'année. Comme les commandes sont uniquement reportées, nous n'anticipons pas d'effet négatif pour 2020", poursuit le spécialiste.

Les analystes de Vontobel et Berenberg prévoient par ailleurs une amélioration du secteur des semi-conducteurs en 2020, attente nourrie par les commentaires de plus en plus positifs des autres sociétés telles que VAT, actives également dans le domaine des semi-conducteurs.

A 12h05, le titre cédait 2,1% à 718 francs dans un SPI en baisse de 0,40%.

La société de Bad Ragaz publiera ses résultats annuels le 5 mars. (awp)