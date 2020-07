La biopharmacie américaine Incyte renforce son implantation en Suisse romande

lundi, 06.07.2020

Incyte, spécialiste en oncologie et en maladies inflammatoires et auto-immunes a inauguré lundi son siège européen à Morges et s’apprête à ouvrir un centre de production à Yverdon.

Christian Affolter



Le nouveau siège européen d'Incyte à Morges.

La société biopharmaceutique américaine Incyte, a choisi Morges pour son centre administratif européen, progressivement entré en fonctions, Covid-19 oblige, depuis début juin. Il accueillera au départ 150 personnes mais pourra encore se développer pour recevoir jusqu’à 250 personnes. Le...