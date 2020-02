KWE Beteiligungen a cédé ses parts dans Zur Rose

vendredi, 31.01.2020

Important actionnaire de Zur Rose, KWE Beteiligung a cédé 900'000 titres dans le pharmacien thurgovien.

L'action Zur Rose lâchait du lest à la Bourse suisse.(Keystone)

Important actionnaire de Zur Rose, KWE Beteiligungen a cédé sa participation dans le grossiste en médicaments et pharmacien thurgovien. La société de participations contrôlée par Corisol, holding de la famille Frey, s'est séparée de ses titres représentant 10,8% du capital-actions de Zur Rose pour 103 millions de francs, ont confirmé vendredi à AWP plusieurs courtiers.



Selon ces derniers, KWE Beteiligung a cédé 900'000 titres dans le cadre d'une transaction conduite par UBS. Si le prix de vente définitif n'a pas encore filtré, il devrait se situer autour de 115 francs par action, un montant inférieur de 7,5% au cours de clôture de 124,40 francs jeudi à la Bourse suisse, ont-ils indiqué, confirmant une information du site The Market.



Se référant à une offre lancée jeudi soir, The Market note qu'un seul actionnaire pouvait être à l'origine de la transaction, soit la société de participations KWE de la famille Frey.



Il y a un an, Vanessa Frey et Heinz Baumgartner, les représentants de KWE Beteiligungen ont annoncé, à la surprise générale, leur démission du conseil d'administration de Zur Rose. Tous deux avaient évoqué des divergences d'opinion au niveau de la stratégie de Zur Rose ainsi que sa mise en oeuvre.



La société de participations, dont le désengagement potentiel alimentait la rumeur, aurait donc profité de la hausse des actions Zur Rose affichée depuis novembre dernier pour les vendre à bon prix, note The Market. Contacté par AWP, Zur Rose n'a pas souhaité commenter la transaction.



Dans la foulée de cette opération, l'action Zur Rose lâchait du lest à la Bourse suisse. Le titre baissait fortement de 3,5% à 120,00 francs, à contre-courant d'un indice élargi SPI en hausse de 0,31% à 10h28.(awp)