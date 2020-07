Coronavirus: la Confédération allonge sa liste de pays à risque

mercredi, 22.07.2020

Ils seront 42 dès le 23 juillet à minuit. 42 pays au retour desquels une mise en quarantaine de dix jours est obligatoire pour éviter la propagation du coronavirus.

Si les voyageurs provenant de ces pays ne se mettent pas en quarantaine, ils pourraient être punis d'une amende pouvant aller jusqu'à 10.000 francs. (Keystone)

Comme annoncé, la Suisse a allongé la liste des pays considérés comme à risque du point de vue des infections au coronavirus. A partir du jeudi 23 juillet, la quarantaine sera obligatoire au retour de 42 pays, contre 29 jusqu'ici. La Bosnie, le Monténégro et le Mexique figurent désormais sur la liste. La Suède et le Bélarus en revanche en ont été retirés.

La situation épidémiologique dans les pays ajoutés s'est détériorée, explique mercredi l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) sur son site.

La quarantaine de dix jours au retour en Suisse de certains pays avec un risque d'infection élevé est obligatoire depuis début juillet. Les personnes concernées doivent s'annoncer dans les deux jours aux autorités cantonales. Si elles ne le font pas, elles peuvent être punies d’une amende pouvant aller jusqu’à 10.000 francs. Les contrôles du bon respect de la quarantaine sont aléatoires. (awp)

141 nouveaux cas de coronavirus et deux décès en Suisse

La Suisse a enregistré 141 cas supplémentaires de coronavirus en 24 heures contre 108 la veille, a annoncé mercredi l'Office fédéral de la santé publique. Deux décès ont été enregistrés, portant le nombre à 1693. Au total, 658 nouvelles infections ont été annoncées ces sept derniers jours, selon les chiffres de l'OFSP. La Suisse et la Principauté du Liechtenstein dénombrent 33'883 cas confirmés depuis le début de la pandémie. On compte 12 nouvelles hospitalisations depuis mardi. Il y en a eu 16 les sept derniers jours. Au total, 4146 personnes ont été hospitalisées. Sur les 739'616 tests effectués depuis le début de la pandémie, 5,5% étaient positifs, un taux stable. Actuellement, 767 personnes se trouvent en isolement et 2962 en quarantaine. (awp)