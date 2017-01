Le pétrole à la baisse en Asie

lundi, 30.01.2017

Les cours du pétrole étaient orientés à la baisse, lundi en Asie, en raison de craintes d'une hausse de la production de schistes américains qui compense les effets de l'accord international de réduction de l'offre.



Vers 06h00 GMT, le baril de light sweet crude (WTI), référence américaine du brut, pour livraison en mars reculait de 24 cents, à 52,93 dollars dans des échanges électroniques ralentis pour cause de Nouvel an chinois.



Le prix du baril de Brent, référence européenne, également pour mars, perdait 25 cents à 55,27 dollars.



En cause, la production américaine et l'annonce d'une nette hausse du décompte des puits de pétrole en activité aux Etats-Unis, établi par le groupe Baker Hughes, au plus haut depuis novembre 2015.



"Il y a un nuage sur le marché du pétrole: la hausse de la production américaine de schistes", a déclaré à l'agence Bloomberg Jay Hatfield, analyste chez InfraCap MLP. - (awp)