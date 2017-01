Marché immobilier: baisses de loyer à prévoir, selon UBS

jeudi, 19.01.2017

Il faudra concéder des baisses de loyer, estime jeudi UBS dans son étude du marché immobilier. L'investissement dans les immeubles de rendement sera risqué à cause des prix records à l'achat et de la hausse du taux de vacance.

En 2016, les loyers proposés ont reculé de 1,3% par rapport à 2015, une première depuis 2000.

Le taux de vacance (logements vacants) "devrait peser sur les loyers", souligne le communiqué de la grande banque. Ce dernier a doublé depuis 2009 et devrait poursuivre sa progression. Si au niveau suisse il n'est que de 2%, une commune sur quatre affiche un taux supérieur à 5%.



L'an dernier, les rendements nets maximaux des immeubles locatifs ont baissé en moyenne de 2,8% à 2,6% dans les grandes villes suisses. Ce recul pousse les investisseurs à chercher une meilleure rentabilité dans des objets excentrés. Cette tentative de sortir des lieux les plus centrés se heurte cependant à la hausse du nombre de logements locatifs vacants. - (awp)