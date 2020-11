Molecular Partners: essais sur l'humain avec le MP0420 contre le coronavirus

lundi, 23.11.2020

Huit volontaires en bonne santé ont reçu le traitement dans le cadre d'une étude de phase 1.

Molecular Partners est valorisée à un peu plus de 620 millions de francs sur le marché suisse des actions. (Keystone)

Molecular Partners a débuté les essais cliniques avec son traitement MP0420 (ensovibep), une injection sous-cutanée qui pourrait s'avérer efficace à la fois pour traiter et prévenir le Covid-19, a annoncé lundi le laboratoire zurichois. Huit volontaires en bonne santé ont reçu le traitement dans le cadre d'une étude de phase 1.

Cette première étude est menée au Royaume-Uni et a pour objectif d'évaluer notamment l'innocuité et la tolérabilité du MP0420 sur un total de 24 volontaires.

Le MP0420 "dispose du potentiel de traiter des patients contaminés et de protéger les populations à risque", a précisé le directeur médical de Molecular Partners, Nicolas Leupin, cité dans un communiqué.

Molecular Partners a reçu le soutien du groupe pharmaceutique Novartis. La multinationale rhénane réglera un versement initial de

20 millions de francs en liquide assorti d'une prise de participation à hauteur de 40 millions pour s'assurer les droits de développement avancés, de production et de commercialisation.

Molecular Partners demeurera responsable pour les essais cliniques précoces et intermédiaires sur ce traitement expérimental, pour lequel Berne a déjà passé précommande en août dernier. Novartis prendra le relai à partir de l'introduction en phase III. (awp)