Hugo Reitzel lance des produits cultivés par des agriculteurs helvétiques

mercredi, 11.10.2017

Hugo Reitzel poursuit son engagement dans le soutien à l’agriculture suisse et aux produits locaux en lançant sa nouvelle gamme de produits cultivés par des agriculteurs helvétiques. Cette nouvelle gamme baptisée Hugo représente pour l’entreprise aiglonne un tournant stratégique.

Inspirée du fameux guide kamasutra, la campagne "cornisutra" met en scène le cornichon Hugo pour démontrer avec humour qu'ils mettent du piment dans le quotidien.

Grâce à l’engagement des équipes et de leurs partenaires agriculteurs, Reitzel lance en octobre 2017, sa première gamme complète de légumes vinaigrés issus de l’agriculture suisse.



Cette nouvelle gamme HUGO propose bien entendu les produits phares de la maison Reitzel, à savoir les cornichons et concombres, cultivés en partenariat avec 10 agriculteurs suisses, situés principalement dans les cantons de Thurgovie, Berne et Vaud. Cette fructueuse collaboration de Reitzel avec ces producteurs de cornichons est en place depuis près de 10 ans et se développe d’année en année.



Autre produit de cette nouvelle gamme : des champignons de Paris, aromatisés au vinaigre aux herbes, (autre spécialité de Reitzel), cultivés chez Stadler Champignons, à Aigle.

Un nouveau produit vient enfin compléter la famille HUGO, des courgettes aromatisées au curry cultivées par l’entreprise Sylvain & Co à Essert-sous-Champvent, dans le canton de Vaud.

Mais pourquoi Hugo?

Par le lancement de cette nouvelle gamme et le recentrage sur le prénom « Hugo », qui est celui de son fondateur, Reitzel marque ainsi un retour aux sources et une volonté de proximité renforcée avec les consommateurs.



Avec ce nouveau design épuré, l’entreprise souhaite également revenir à l’ADN des produits Reitzel, à savoir un héritage de plus de 100 ans, un ancrage local et un attachement aux valeurs helvétiques. L’objectif est également de créer une identité visuelle distincte de la gamme classique pour ces produits cultivés en Suisse, afin de mieux informer et sensibiliser le consommateur.

Cornisutra : une campagne de séduction

Afin de faire connaître les produits Hugo et promouvoir avec humour cette nouvelle identité de marque, une campagne dédiée a été développée avec l’aide de l’agence Numéro 10 et lancée fin septembre, autour du thème inédit du Cornisutra.

Inspirée du fameux guide kamasutra, cette campagne met ainsi en scène le cornichon Hugo dans une série de 4 vidéos décalées, effectuant différentes positions amusantes et représentant symboliquement un objet ou une tradition faisant partie du patrimoine suisse (le couteau suisse, l’edelweiss, la croix suisse, le cor des Alpes, …) L’objectif : démontrer avec humour que les cornichons suisses mettent du piment dans le quotidien.