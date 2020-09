Huawei Suisse renforce sa présence près de Lausanne

jeudi, 24.09.2020

Huawei Suisse a inauguré jeudi des nouveaux locaux à Saint-Sulpice, tout près de l'EPFL. L'équipementier en télécommunications a pour ambition de travailler avec les hautes écoles des régions de Genève, Lausanne et Neuchâtel.

Les nouveaux locaux disposent de 30 postes de travail et seront étendus prochainement. (Keystone)

Ce bureau regroupera les équipes romandes en charge de l'activité Opérateurs et Entreprises, du centre de recherche et du département Industry Standardization.

Les nouveaux locaux disposent de 30 postes de travail et seront étendus prochainement, indique jeudi la filiale helvétique du géant chinois des télécommunications. Dans le sillage de cette implantation à proximité de l'EPFL, Huawei a pour ambition de travailler avec les hautes écoles des régions de Genève, Lausanne et Neuchâtel.

Le groupe chinois est présent en Suisse depuis 2008 et emploie plus de 300 personnes répartis sur les sites de Liebefeld, Dübendorf et Lausanne. La présence dans le chef-lieu vaudois remonte à 2012.(AWP)