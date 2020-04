Huawei: coup de frein au chiffre d'affaires au 1er trimestre

mardi, 21.04.2020

Huawei a enregistré un net ralentissement de son chiffre d'affaires au premier trimestre, période marquée par la paralysie de l'économie chinoise pour cause de coronavirus.

Huawei a subi depuis fin janvier l'impact des strictes mesures imposées en réaction à l'apparition du Covid-19 dans le centre du pays.(Keystone)

Les chiffres publiés mardi par le géant chinois des télécoms Huawei sont parmi les premiers à révéler l'impact de l'épidémie sur le bilan d'une grande entreprise du pays.



Entre janvier et mars, le chiffre d'affaires de Huawei, numéro deux mondial du téléphone portable après le sud-coréen Samsung mais devant l'américain Apple, a atteint 182,2 milliards de yuans (25 milliards de francs), soit une hausse de 1,4% sur un an, a précisé le groupe dans un communiqué.



Lors du même trimestre de l'an dernier, la progression avait atteint 39%, avant de tomber à +19,1% pour l'ensemble de 2019.



Huawei a souffert l'an dernier des sanctions adoptées à son encontre par les Etats-Unis, qui soupçonnent le groupe, fondé par un ancien ingénieur militaire, d'espionnage au profit de Pékin.



Huawei a chiffré à au moins 10 milliards de dollars (9,1 milliards d'euros) les pertes causées par ces sanctions.



Le groupe, dont le siège se trouve à Shenzhen (sud), ne fournit pas de chiffres concernant son bénéfice trimestriel. Sur l'ensemble de l'an dernier, il a réalisé un bénéfice net de 62,65 milliards de yuans (8,04 milliards d'euros), en hausse de 5,6% sur un an contre +25,1% en 2018.



Huawei a simplement précisé avoir dégagé une marge de 7,3% au premier trimestre contre environ 8% lors des trois premiers mois de 2019.



Comme le reste des entreprises chinoises, le groupe a subi depuis fin janvier l'impact des strictes mesures imposées en réaction à l'apparition du Covid-19 dans le centre du pays.

Huawei "et son réseau de fournisseurs travaillent de concert pour répondre au défi sévère posé à la production et pour reprendre l'activité", selon le communiqué.



Numéro un mondial des équipements 5G, la cinquième génération de l'internet mobile, Huawei s'est vu interdire l'accès au marché américain et Washington tente de convaincre ses alliés de faire de même à l'encontre du groupe chinois.(awp)