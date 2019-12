Accor restructure le portefeuille des hôtels Mövenpick en location

mercredi, 18.12.2019

HR Group fait l'acquisition de 16 hôtels Mövenpick en location, dont cinq en Suisse.

L'accord concerne 16 baux d'hôtels situés en Allemagne, en Suisse et aux Pays-Bas, dont trois qui ouvriront leurs portes en 2020. (Keystone)

Le français Accor a cédé son portefeuille de 16 hôtels Mövenpick en location à HR Group, propriétaire et opérateur hôtelier basé à Berlin, en conservant le contrat de gestion, selon un accord de "sale and management back". En Suisse, quatre hôtels existants et un autre ouvrant en 2020 à Bâle sont concernés.

L'accord concerne 16 baux d'hôtels situés en Allemagne, en Suisse et aux Pays-Bas, dont trois qui ouvriront leurs portes en 2020, pour un total de 3696 chambres. En Suisse, il s'agit des établissements de Genève (350 chambres), Lausanne (337), Egerkingen (137), Zurich Regensdorf (149) et celui en projet à Bâle (264).

"Tous les hôtels seront exploités par HR Group, avec un accord de gestion à long terme avec Accor", a indiqué l'opérateur berlinois mercredi à AWP. Et d'ajouter que "les contrats existants des employés seront maintenus".

La transaction diminuera la dette consolidée d'Accor de 429 millions d'euros (environ 468 millions de francs), principalement liée à des engagements de loyer au titre de la norme IFRS 16, d'après un communiqué de la multinationale.

HRG Hotels, opérateur d'hôtels au sein de HR Group, "souhaite développer la marque Mövenpick en Europe centrale à travers l'acquisition de nouveaux biens immobiliers ou la conclusion de contrats de location", assure la société berlinoise.

Cette transaction porte le partenariat d'Accor et HR Group à un portefeuille de 55 hôtels existants et à venir (9500 chambres), pour un chiffre d'affaires visé de 350 millions d'euros en 2020.

En septembre 2018, le numéro un européen de l'hôtellerie Accor avait finalisé l'acquisition du suisse Mövenpick Hotels and Resorts, une opération s'élevant à 560 millions de francs en numéraire. Fondé en 1973 et spécialisé dans le haut de gamme, le groupe hôtelier helvétique regroupe plus de 90 hôtels en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique. (awp)