Baselworld: la confiance rompue avec les grandes marques

mercredi, 15.04.2020

Horlogerie. Ce départ est conséquent à plusieurs décisions unilatérales de Baselworld, selon Rolex, Patek Philippe, Chanel, Chopard et Tudor), qui vont créer un salon à Genève.

Elsa Floret



baselworld. C’est avec un «grand étonnement et un profond regret», que MCH Group prend acte du départ des exposants.

La nouvelle est tombée mardi et secoue le landerneau de l’horlogerie. Rolex, Patek Philippe, Chanel, Chopard et Tudor quittent la foire horlogère et joaillière Baselworld. Ensemble, ces 5 maisons vont créer un nouveau salon horloger à Genève, qui se tiendra en même temps que Watches & Wonders, début avril 2021, en partenariat avec la fondation de la haute horlogerie (FHH).

L’heure est-elle venue pour cette «union sacrée», au sein de l’industrie horlogère dans son ensemble, en ville de Genève?

«La décision de quitter Baselworld ne fut pas facile, explique Thierry Stern, président, Patek Philippe, étant moi-même la quatrième génération de la famille Stern à participer à cet événement annuel traditionnel. Mais la vie évolue, les choses changent et les gens aussi, que ce soit au niveau des responsables de l’organisation du salon horloger, des marques, des détaillants ou encore des clients finaux. Il nous faut toujours nous adapter et nous remettre en cause, car ce qui était juste hier ne l’est plus forcément aujourd’hui! Patek Philippe n’est plus en phase avec la vision du salon Baselworld, il y a eu trop de discussions et de problèmes non résolus, la confiance n’est plus là. Nous devons pouvoir répondre aux attentes légitimes de nos détaillants, des clients et des journalistes du monde entier. Ils doivent pouvoir, une seule fois par année et à un seul endroit, découvrir les nouveautés présentées par les horlogers suisses, de la manière la plus professionnelle possible. C’est pourquoi, après diverses discussions avec Rolex et en accord avec les autres marques participantes, nous avons décidé de créer, ensemble, un événement unique à Genève, représentatif de notre savoir-faire», ajoute-t-il.

«Comme ses partenaires, CHANEL partage la même indépendance, la même volonté de défendre et de porter les valeurs, le savoir-faire et la qualité de l’horlogerie suisse de prestige, explique Frédéric Grangié, président de Chanel Horlogerie – Joaillerie. Cette initiative marque une date clé dans l’histoire de l’horlogerie de CHANEL et s’inscrit dans la continuité d’une stratégie à long terme, amorcée dès le lancement de cette activité en1987. Ce nouveau salon nous permettra de présenter l’intégralité de nos nouvelles créations dans un environnement répondant à nos critères d’exigence.»

Profond attachement à Genève

Implantée à Genève depuis 1937, Chopard est profondément attachée à la Suisse romande. La Cité de Calvin est connue pour ses infrastructures hôtelières et gastronomiques de premier plan, sa facilité d’accès et ses paysages uniques qui permettront à Chopard d’exprimer pleinement son identité lors de la présentation de ses collections.

«Chopard a exposé à la foire de Bâle la première fois en 1964 sur une surface de quelques 25m2. Après mûre réflexion, notre famille a décidé de s’associer à l’initiative de Rolex et ainsi quitter Baselworld, non sans émotions. La création de ce nouveau salon horloger à Genève, en parallèle de Watches & Wonders, nous permettra de mieux servir nos partenaires de l’horlogerie ainsi que nos clients. Avec le rapprochement de plusieurs grandes maisons, nous pourrons également défendre solidairement les valeurs et les intérêts de l’horlogerie suisse», déclare Karl-Friedrich Scheufele, co-président Chopard et Cie.

La famille Scheufele – qui dirige la maison depuis plusieurs générations – se réjouit de collaborer avec la fondation de la haute horlogerie, dont l’attachement aux savoir-faire artisanaux fait pleinement corps avec la vision promue par Chopard.

«Nous avons participé à Baselworld depuis 1939. Malheureusement, au vu de l’évolution de cet événement et des décisions prises par MCH Group ces derniers temps, et malgré tout l’attachement que nous avions à cette foire horlogère, nous avons décidé de nous retirer, précise Jean-Frédéric Dufour, directeur général, Rolex et administrateur, Montres Tudor. Suite à des discussions initiées par Rolex, la création d’un nouveau salon avec des partenaires, qui partagent notre vision et notre soutien indéfectible à l’industrie horlogère suisse depuis toujours, s’est imposée naturellement. Il nous permettra de présenter nos nouveautés, selon nos besoins et nos attentes, d’unir nos forces et de défendre plus solidement les intérêts de la branche.»

D’autres marques pourront être intégrées, selon des modalités qui restent à définir.

Genève, épicentre de l’horlogerie

Si les réactions officielles se limitent au communiqué commun; bruissent, ici et là, des réactions, qui saluent l’excellente nouvelle pour Genève et son industrie horlogère. En effet, certains acteurs œuvrent depuis des décennies, dans le but de réunir – sous une forme ou sous une autre – toutes les maisons horlogères.

Le projet de rapprochement – de lieu (Palexpo, Genève) et de dates (début avril 2021) – est annoncé.

Mais il est encore trop tôt pour en aborder les contours, selon la fondation de la haute horlogerie (FHH), qui sera partenaire de ce nouveau salon en avril 2021.

Depuis 30 ans, la FHH soutient, une communauté d’intérêts, grâce à son expertise acquise dans l’organisation du salon international de la haute horlogerie à Genève (SIHH puis Watches & Wonders).

A terme, peut-on imaginer un seul et même salon, Watches & Wonders et le nouveau salon, qui ne porte pas encore de nom. La question est aujourd’hui laissée sans réponse.

Appliquer une vision commune; répondre aux défis futurs de l’industrie horlogère et apporter un éclairage sur le savoir-faire et les innovations de la branche, en Suisse et à l’international, telle est l’ambition de cette nouvelle plateforme professionnelle commune aux marques partenaires, qui s’adressera en priorité aux détaillants, à la presse et aux clients VIP.

Problématique d’avenir pour Baselworld

C’est avec un «grand étonnement et un profond regret», que MCH Group prend acte de l’intention d’exposants de se retirer de Baselworld, propriétaire de Baselworld, décidera ces prochaines semaines de l’avenir de la manifestation horlogère la plus importante jusqu’ici au niveau mondial.

Ce nouveau retrait pourrait marquer la fin de Baselworld, la foire horlogère centenaire. Confronté à une érosion du nombre de ses exposants depuis un certain nombre d’années, le retrait du groupe Swatch en 2018 avait mis la manifestation dans une situation très difficile.