Vito Cicchetti dirigera Honda Suisse à partir du 1er avril 2020

lundi, 24.02.2020

Honda Suisse sera à l’avenir dirigée en tant que marché autonome avec les divisions Automobile, Moto et Power Equipment. Vito Cicchetti deviendra le nouveau Branch President Honda Motor Europe Ltd., Swiss Branch.

Vito Cicchetti apporte en Suisse avec lui 40 ans d’expérience dans le domaine moto et automobile, dont 35 ans au service de la marque Honda.

Honda adapte sa structure commerciale européenne à compter du 1er avril 2020, afin de renforcer le développement de chacun des marchés. La Suisse sera à l’avenir dirigée en tant que marché autonome avec les divisions Automobile, Moto et Power Equipment. Le changement dans la direction aura lieu en parallèle.

Vito Cicchetti deviendra le nouveau Branch President Honda Motor Europe Ltd., Swiss Branch en succédant au directeur Jean-Christophe Muller.La Suisse sera dirigée en tant que marché autonome à compter du 1er avril 2020.

Jean-Christophe Muller, qui était le directeur jusqu’alors, quitte l’entreprise pour des raisons personnelles. Honda remercie Jean-Christophe Muller pour son engagement de plus de 25 ans au service de l’entreprise et de la marque Honda.Né au Canada, de nationalité italienne, Vito Cicchetti dirigera Honda Suisse à partir du 1er avril 2020 en tant que Branch President Honda Motor Europe Ltd., Swiss Branch. Il pourra compter sur le soutien de Matthieu Naegelen, qui le rejoindra également à partir du 1er avril 2020 en tant que Branch Vice President Honda Motor Europe Ltd., SwissBranch.

Vito Cicchetti apporte en Suisse avec lui 40 ans d’expérience dans le domaine moto et automobile, dont 35 ans au service de la marque Honda. Il est passé par les postes les plus divers au cours de sa carrière, avec des fonctions dirigeantes dans la vente, la stratégie et le développement du réseau de concessionnaires. Au sein de sa position actuelle, Vito Cicchetti gère la division Moto en Europe comme Motorcycle General Manager Honda Europe Ltd.