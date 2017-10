Holdigaz et boostHEAT s'associent pour la distribution de chaudières innovantes en Suisse

Holdigaz entre au capital de la société boostHEAT et devient le distributeur exclusif pour la Suisse de chaudières thermodynamiques novatrices. Cette technologie allie le gaz naturel et les énergies renouvelables. Ces produits seront distribués en Suisse dès le troisième trimestre 2018.

Holdigaz SA, spécialisée dans la distribution de gaz naturel, et détenue majoritairement par des actionnaires privés,suisses et internationaux, sera le distributeur exclusif des produits boostHEAT pour le marché hélvétique.

Après l'entrée au capital de boostHEAT de l'opérateur belge de premier plan FLUXYS en décembre 2016, c'est au tour de la société veveysanne HOLDIGAZ (Suisse), d'entrer au capital de la société française boostHEAT créée en 2010.

Les chaudières thermodynamiques développées par boostHEAT sont basées sur une technologie brevetée de compression thermique permettant un rendement inégalé allant jusqu’à 200% sur énergie primaire et tirant profit de la complémentarité entre les énergies renouvelables et le gaz naturel.

Cette technologie novatrice permet des économies substantielles pour les consommateurs, en réduisant d'un facteur deux la consommation d'énergie, à confort et entretien égaux par rapport à une chaudière à condensation actuelle.

Pour HOLDIGAZ cette chaudière répond aux objectifs de la transition énergétique, en divisant par deux la consommation d'énergie et la production de CO2, gaz à effet de serre dont la réduction est un objectif avéré dans les programmes énergétiques planifiés par de nombreux pays.

La holding veveysanne, qui dispose d'une organisation importante dans le domaine de la construction en Suisse romande, notamment active dans les domaines du chauffage, de la ventilation et de la climatisation, comme dans celui des

installations sanitaires, est particulièrement bien organisée pour diffuser la gamme des produits boostHEAT, actuels et futurs, sur le territoire suisse.