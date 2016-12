Hochdorf nomme Frank Hoogland au poste de directeur de l'unité soins pour bébé

jeudi, 22.12.2016

Actuel chef du marketing et des ventes, Frank Hoogland reprendra le poste et intégrera le comité de direction au 1er janvier.

Hochdorf a nommé Frank Hoogland au poste de directeur de l'unité soins pour bébé, en remplacement du Fons Togtema, qui assumera d'autres fonctions au sein du groupe. Actuel chef du marketing et des ventes, Frank Hoogland reprendra le poste et intégrera le comité de direction au 1er janvier, indique jeudi le fabricant de lait en poudre et d'aliments pour bébé.



M. Togtema figure parmi les fondateurs de la division Hochdorf Baby Care et a dirigé ces activités durant deux ans. Il assumera dès l'année prochaine la responsabilité de directeur des ventes (CSO) du groupe lucernois. - (awp)