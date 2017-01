Hochdorf: chiffre d'affaires stable en 2016, marge Ebit confirmée

jeudi, 26.01.2017

Hochdorf a enregistré un chiffre d'affaires brut de 550,9 millions de francs en 2016, à peu près stable par rapport aux 551,2 millions de l'exercice précédent.

La société a traité 741,8 millions de kilos de lait, petit lait, perméat de lait, crème et babeurre dans ses usines, soit un recul de 2,6% par rapport à 2015. Par contre, dans les seules usines suisses, la quantité de liquide traité a crû de 5,2% à 409,1 millions de kilos.

Suite au repli de la quantité de liquide traité dans les usines, le volume des ventes de produits a reculé de 2,3% à 237'289 tonnes.



La situation est difficile sur le marché du lait, qui souffre de la faiblesse des prix, note l'entreprise. Malgré tout, la société a tenu ses objectifs en matière de chiffre d'affaires, attendu entre 540 et 580 millions dans le rapport semestriel.



Les résultats détaillés seront publiés le 13 mars. - (awp)