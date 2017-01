Bell: la filiale Hilcona rachète Frostag

vendredi, 20.01.2017

Hilcona, une entreprise du groupe Bell, acquiert la société Frostag spécialisée dans la fabrication de pâtes et de produits végétariens sise à Landquart.

La consolidation dans le groupe s'effectuera rétroactivement au 1er janvier. Tout le personnel ainsi que la direction seront repris. Les parties ont décidé de ne pas dévoiler le montant de la transaction.

Hilcona, une entreprise du groupe Bell, acquiert la société Frostag spécialisée dans la fabrication de pâtes et de produits végétariens sise à Landquart. Frostag constituera une unité indépendante au sein de Hilcona, a indiqué vendredi Bell dans un communiqué. La consolidation dans le groupe s'effectuera rétroactivement au 1er janvier. Tout le personnel ainsi que la direction seront repris. Les parties ont décidé de ne pas dévoiler le montant de la transaction.



Frostag Food-Centrum (Frostag) réalise un chiffre d'affaires annuel de plus de 10 mio CHF avec un effectif de 118 personnes. L'entreprise fournit notamment l'industrie alimentaire, le commerce de détail, la restauration rapide, des marchés libre-service et des grossistes.



Hilcona collaborait étroitement avec Frostag depuis des années dans les domaines des pâtes et du tofu et détenait déjà 10% de son capital. En 2016, Hilcona et Frostag ont débuté une production commune de tofu à base de graines de soja bio suisses. Il est prévu de développer le site de Landquart en un centre de compétence pour les produits végétariens, précise le communiqué. - (awp)