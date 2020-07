Helvetic revoit une commande à Embraer à la hausse

mercredi, 15.07.2020

Helvetic Airways a pris une option sur quatre appareils Embraer pouvant accueillir davantage de passagers.

Helvetic Airways a modifié une commande initiale pour douze appareils Embraer 190-E2. (Keystone)

La compagnie aérienne régionale Helvetic Airways a modifié une commande initiale pour douze appareils Embraer 190-E2, destinés à renforcer sa flotte de 190-E1. La société détenue par Rosmarie et Martin Ebner a pris une option pour quatre 195-E2, plus gros, en lieu et places du même nombre de 190-E2.

Le communiqué diffusé mercredi souligne que l'exploitation d'une flotte disposant de qualifications similaires en termes de cockpit mais de capacités différentes en termes de sièges offre une plus grande flexibilité opérationnelle.

Le 195-E2 du constructeur brésilien peut accueillir jusqu'à 120 voire 150 passagers en fonction de ses déclinaisons, tandis que le 190-E2 plafonne à 110 passagers.

La commande initiale avait été passée en 2018 et représentait alors un prix catalogue de 1,25 milliard de dollars. Helvetic Airlines s'est défait depuis de ses cinq Fokker 100, vendus en juillet 2019 à l'australien Alliance Airlines.

Cinq appareils ont déjà été livrés et les sept restants - dont les quatre 195-E2 - doivent arriver d'ici la fin de l'année. Helvetic exploite pour l'heure treize avions. (awp)