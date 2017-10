Helvetia renforce son équipe internationale de ski

mardi, 24.10.2017

Helvetia soutient désormais 46 athlètes originaires de cinq pays différents. À côté de pointures telles que Michelle Gisin, les différents jeunes talents qui ont rejoint l’équipe renforcent le rayonnement d’Helvetia Assurances bien au-delà du ski de haut niveau.

Pour la saison à venir 2017/2018, l’équipe de ski Helvetia s’est élargie à 46 athlètes masculins et féminins originaires de cinq pays différents, dont 34 de Suisse.

Outre le sponsoring de la Fédération suisse de ski et de compétitions, Helvetia est engagée depuis de nombreuses années en tant que sponsor individuel de différents athlètes issus de disciplines diverses. Par son sponsoring dit de tête, Helvetia favorise la carrière sportive de pointures de la discipline et constitue un partenaire pour leur projet de vie personnel. Cette collaboration a permis de former une équipe de ski internationale, dont font partie des athlètes de haut niveau, tels que les trois champions olympiques Dario Cologna, Simon Amman et Sandro Viletta, ainsi que quantité de jeunes talents.

Pour la saison à venir 2017/2018, l'équipe de ski Helvetia s'est élargie à 46 athlètes masculins et féminins originaires de cinq pays différents, dont 34 de Suisse. Les athlètes suivants font maintenant partie de l'équipe:

Michelle Gisin

Outre son frère Marc, la plus jeune des trois sœurs Gisin porte désormais aussi l’emblème d’Helvetia sur son casque et ses bonnets. Michelle Gisin, grande polyvalente, est toujours partante pour une surprise au sein de l’équipe nationale suisse. La jeune femme de 24 ans a connu le plus gros succès de sa carrière l’hiver passé, en gagnant la médaille d’argent dans l’épreuve du combiné alpin lors des championnats du monde de ski alpin à Saint-Moritz.

Marco Odermatt, originaire de Beckenried et tout juste âgé de 20 ans, a été champion du monde junior de slalom géant à Sotchi en 2016 et a également remporté la médaille de bronze du Super G. Cet hiver, l’espoir masculin des équipes suisses de ski alpin fait toujours partie du cadre .

L’hiver dernier, Gilles Roulin a remporté le classement général de la Coupe d’Europe à l’âge de 22 ans. Cette année, il court désormais pour la Coupe du monde. Ce spécialiste de la descente et du Super G a grandi à Grüningen dans le canton de Zurich et est membre du club de ski Lenzerheide-Valbella.

Les nouveaux sportifs sous contrat avec Helvetia sont Luca Barandun, Yannick Chabloz et Désirée Steiner.

Gian Luca Barandun, âgé de 23 ans, a décroché son ticket pour la Coupe du monde grâce à sa troisième place au classement général du Super G lors de la Coupe d’Europe. À tout juste 18 ans, Yannik Chabloz est un talent prometteur dans les disciplines techniques. Et en ski de fond Désirée Steiner, de six mois sa cadette, a le potentiel de suivre la voie de Laurien van der Graaff et Nathalie von Siebenthal.

Nouveauté concernant les biathlètes allemands

Aux compétitions de ski alpin, Stefan Luitz succède à Viktoria Rebensburg. Âgé de 25 ans, ce spécialiste du slalom géant est déjà monté quatre fois sur le podium en Coupe du monde et figure actuellement à la huitième place du classement.

Avec Erik Weick et Helene Hendel, Helvetia a pris sous contrat deux jeunes talents du biathlon en Allemagne. Jusqu’ici, Erik Weick, 21 ans, avait participé principalement à des compétitions juniors. Helene Hendel, 22 ans, fait quant à elle, partie du club de ski d’Oberhof dans la forêt thuringienne. En Allemagne, ce type de sport d’hiver est extrêmement populaire et offre à Helvetia une plate-forme attrayante pour renforcer sa notoriété sur le marché allemand.

Partenariat avec une commentatrice autrichienne

Nicole «Niki» Hosp a mis fin à une riche carrière sportive couronnée de succès. En tant que commentatrice sur la chaîne ORF, elle n’en continue pas moins de bénéficier d’une grande popularité et constitue pour Helvetia une représentante remarquable sur le marché autrichien. Son palmarès dans toutes les disciplines alpines est exceptionnel. Ainsi, elle a gagné pas moins de douze médailles lors de Championnats du monde et de Jeux olympiques.

L'équipe de ski s’adjoint également Dominik Baldauf, qui prendra le départ pour l’équipe autrichienne de ski de fond. Ce jeune homme âgé de 25 ans s’était jusqu’à présent surtout distingué en tant que spécialiste du sprint.

Renforcement italien

Après Marta Bassino, Luca de Aliprandini rejoint l’équipe de ski. Âgé de 27 ans, ce spécialiste du slalom géant originaire des Dolomites est actuellement numéro 16 au classement FIS de cette discipline.

Spécialiste de la vitesse espagnole

Julia Bargallo de Barcelone est la première Espagnole dans l’équipe. Cette jeune femme de 22 ans participe en tant que spécialiste de la vitesse à la descente, au Super G et au slalom géant.