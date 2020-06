Helvetia lève 300 millions pour le rachat de son concurrent espagnol Caser

jeudi, 18.06.2020

Helvetia avait annoncé en janvier dernier l'acquisition d'une participation majoritaire de 70% dans son homologue espagnol Caser, pour environ 780 millions d'euros.

L'acquisition sera en partie financée avec les recettes du placement d'actions. Pour le reste, comme déjà annoncé, Helvetia prévoit d'émettre un emprunt hybride à une date ultérieure. (Keystone)

L'assureur Helvetia a levé près de 300 millions de francs dans le cadre du placement privé de nouveaux titres destinés à financer en partie le rachat de l'assureur espagnol Caser. Au final, la compagnie d'assurances st-galloise a placé 3,3 millions de nouvelles actions à un prix de 91 francs l'unité.



D'une valeur nominale de 0,02 franc chacune, les nouvelles actions ont été placées dans le cadre d'une procédure d'enchères accélérée, indique jeudi l'assureur établi à St-Gall. Les nouveaux titres, qui correspondent à 6,6% du capital d'Helvetia, ont été émis à partir du capital autorisé existant de l'entreprise, à l'exclusion des droits de souscription des actionnaires existants.



Le placement a été réalisé uniquement auprès d'investisseurs professionnels en Suisse et auprès d'investisseurs qualifiés hors de Suisse et aux Etats-Unis.



Les nouvelles actions devraient être cotées et admises au négoce à la Bourse suisse à compter du 22 juin probablement. Le paiement et le règlement devraient intervenir le même jour. Elles donneront à leurs détenteurs les mêmes droits que les autres titres de l'assureur.



Comme annoncé précédemment, la coopérative Patria, actionnaire principal d'Helvetia, a apporté son soutien à l'acquisition de Caser et a acquis de nouvelles actions en proportion de sa participation actuelle de 34,09%. Après l'opération, tant Helvetia que Patria se sont engagées à respecter une période de lock-up de 120 jours, sous certaines conditions.



Helvetia avait annoncé en janvier dernier l'acquisition d'une participation majoritaire de 70% dans son homologue espagnol Caser, pour environ 780 millions d'euros. Entre-temps, toutes les autorisations nécessaires ont été obtenues pour cette transaction.



L'acquisition sera en partie financée avec les recettes du placement d'actions. Pour le reste, comme déjà annoncé, Helvetia prévoit d'émettre un emprunt hybride à une date ultérieure.



Mercredi, l'action Helvetia a clôturé à 93,10 francs à la Bourse suisse. (AWP)