Helvetia rachète 70% de MoneyPark

vendredi, 16.12.2016

Helvetia acquiert 70% du courtier en ligne de prêts hypothécaires MoneyPark pour 107 millions de francs. MoneyPark restera indépendant et ne sera pas intégré, indique vendredi l'assureur. Outre les autres actionnaires existants, les fondateurs et Tamedia participent à l'entreprise pour environ 20%.



Cette acquisition permet au groupe st-gallois d'investir dans un nouveau modèle d'affaires et de poursuivre la numérisation.



MoneyPark, qualifié de "plus grand fournisseur de prêts hypothécaires du marché suisse", combine plateforme en ligne et conseils personnels. Les critères de crédit de plus de 70 partenaires financiers sont réunis sur une plateforme en ligne créée à cet effet et permettent d'effectuer directement une comparaison des taux d'intérêt, précise le communiqué.



L'assureur souhaite également poser avec MoneyPark un premier jalon pour un écosystème sur le thème "Home". - (awp)