Hélène Gache: nouvelle directrice de l’Office de Promotion des Industries et des Technologies

lundi, 18.05.2020

Hélène Gache prendra ses fonctions à l'OPI dès lundi. Elle succède à Rania Al-Baroudi qui a assuré cette fonction ad interim depuis juillet 2019.

EF



Hélène Gache. Directrice de l’Office de Promotion des Industries et des Technologies (OPI)

Nomination de Madame Hélène Gache, nouvelle directrice de l’Office de Promotion des Industries et des Technologies (OPI)



Le Conseil de Fondation de l’OPI annonce lundi la nomination de sa nouvelle directrice en la personne d'Hélène Gache. Elle succède à Rania Al-Baroudi, qui a assuré cette fonction ad interim depuis juillet 2019.

Hélène Gache, 56 ans, licenciée en Informatique et management, est active dans le secteur des projets numériques depuis plus de 30 ans, notamment chez Cap Gemini, Ilog et IBM. Elle est engagée dans la société civile, comme membre du conseil d’administration ou de fondation à l’Hospice Général et chez Pro Juventute. C’est une femme de réseau, qui soutient la vision d’une économie responsable et tournée vers l’avenir.

Hélène Gache a également participé à de nombreux projets de mentorat, en tant que présidente d’association ou responsable de la diversité en entreprise, en partenariat avec l’Université de Genève. Comme chef d’entreprise, elle soutient un modèle de management collaboratif et une innovation ciblée afin de renforcer l’écosystème industriel genevois.

Son arrivée au sein de l’OPI apportera une vision transversale de l’innovation, alliant l’humain et les technologies numériques, afin de consolider la position de l’institution au sein de l'économie genevoise. Son savoir-faire en matière de transformation numérique des entreprises, acquis durant sa carrière au sein de multinationales, va permettre à l’OPI l’intensification de sa stratégie d’accompagnement des PME industrielles genevoises dans ce domaine, tenant compte également des enjeux de la globalisation.

Sa solide expérience de projet et de gestion des partenariats soutiendra l’essor des prestations de l’OPI dans la conduite de projets participatifs et d'innovation ouverte, par exemple les Groupes de Travail Collaboratifs, et le développement des coopérations entre les entreprises et les hautes écoles.