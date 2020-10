Raiffeisen: Helen Fricker rejoint la direction générale

vendredi, 02.10.2020

Helen Fricker reprend la responsabilité du département Banques Raiffeisen Services.

Helen Fricker dirige actuellement le secteur Assistance aux Banques.(Keystone)

Suite à la démission de Philippe Lienhard pour des raisons personnelles, Raiffeisen a nommé Helen Fricker à la tête du département Banques Raiffeisen Services et membre de la direction générale du groupe à partir du 1er novembre, selon un communiqué paru vendredi.



Helen Fricker, qui dirige actuellement le secteur Assistance aux Banques de l'établissement saint-gallois, a travaillé auparavant au Centre de conseils aux banques de St-Gall et à la Banque cantonale de Zurich dans le conseil en gestion et dans le développement du personnel et de l'organisation.(AWP)