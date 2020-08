Le résultat net de Heineken en chute libre au premier semestre

lundi, 03.08.2020

Heineken a inscrit une perte nette de 297 millions d'euros (320,2 millions de francs) sur les six premiers mois, après un bénéfice net de 936 millions un an plus tôt.

Le brasseur néerlandais Heineken a fait état lundi d'un résultat net en chute libre au premier semestre, évoquant des activités "substantiellement touchées" par la pandémie de Covid-19.

Le groupe a inscrit une perte nette de 297 millions d'euros (320,2 millions de francs) sur les six premiers mois, après un bénéfice net de 936 millions un an plus tôt, selon un communiqué.

Le chiffre d'affaires pour la première moitié de l'année a quant à lui diminué de 19,2%, à 9,24 milliards d'euros.

"Le premier semestre 2020 a été marqué par des défis sans précédent", a déclaré Dolf van den Brink, nouveau PDG d'Heineken depuis juin, cité dans le communiqué.

Les résultats "ont été impactés de manière disproportionnée" par la baisse d'activité des marchés européens et les mesures prises pour lutter contre la propagation du nouveau coronavirus à travers le monde, a-t-il expliqué.

M. Van den Brink affirme toutefois qu'Heineken, numéro deux mondial de la bière, "est entré dans la crise avec une position financière solide".

Fondé au XIXe siècle à Amsterdam, le brasseur produit et vend plus de 300 marques de bière et de cidre, dont Heineken, Strongbow et Amstel, et emploie plus de 85.000 personnes dans le monde.(awp)