Galenica reprend le groupe Hedoga

jeudi, 02.07.2020

Hedoga, spécialisé dans la commercialisation de médicaments sans ordonnance, a réalisé un chiffre d'affaires de 25 millions de francs l'année dernière.

L'exploitant de chaînes de pharmacies et grossiste en médicaments Galenica annonce jeudi avoir repris le groupe Hedoga. Le positionnement de leader du marché suisse de Verfora, qui est contrôlée par Galenica depuis 1977, est ainsi renforcé.

Hedoga, qui est spécialisé dans la commercialisation de médicaments sans ordonnance (OTC), de dispositifs médicaux, de compléments alimentaires et de produits cosmétiques, a réalisé un chiffre d'affaires de 25 millions de francs l'année dernière, dont près de 50% en Suisse et le reste essentiellement en Allemagne et en Autriche. (awp)