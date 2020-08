Les résultats de Tecan, le spécialiste zurichois de l'automatisation des laboratoires, poursuivent leur ascension

mercredi, 12.08.2020

Hausse des résultats semestriels pour Tecan, le leader mondial des robots de laboratoires.

Achim von Leoprechting dirige la société de Männedorf depuis 2019.

L'équipementier de laboratoires Tecan a annoncé des résultats en nette progression pour le premier semestre 2020, en particulier au niveau de la rentabilité. Pour l'ensemble de l'année en cours, l'entreprise zurichoise a quelque peu relevé ses objectifs.



Durant la période sous revue, le chiffre d'affaires s'est étoffé de 4,7% sur un an à 310 millions de francs, et de 8% hors effets de change tandis que les entrées de commandes se sont envolées de 20,4% à 374,0 millions et de 24,3% en monnaies locales, indique mercredi un communiqué.



Les commandes, qui ont atteint d'un record, ont profité d'une forte demande au niveau des produits utilisés pour combattre la pandémie de coronavirus, précise Tecan.



La rentabilité a également fortement progressé. Le bénéfice opérationnel brut (Ebitda) rapporté a bondi de 22% à 60,2 millions et la marge correspondante s'est inscrite à 19,4% contre 16,6% il y a un an.



Le bénéfice net rapporté quant à lui s'est étoffé de 42,2% à 36 millions, notamment en raison d'un effet fiscal positif.



A l'exception du chiffre d'affaires, inférieur aux prévisions, la rentabilité est pour sa part supérieure aux anticipations moyennes des analystes.



Pour l'ensemble de l'année en cours la marge Ebitda est attendue à près de 20%. Tecan a en outre relevé quelque peu son objectif pour le chiffre d'affaires dont la croissance devrait maintenant osciller entre 6 et 9% en monnaies locales. (AWP)



