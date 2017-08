Gurit voit son bénéfice progresser malgré des ventes en repli

vendredi, 18.08.2017

Gurit a enregistré un bénéfice net en hausse de 8,6% à 15,3 millions au premier semestre, malgré des ventes en repli.

Gurit Tooling a vu ses ventes reculer de 3,3% à 35,6 millions. (Keystone)

Les prévisions pour l'année en cours ont été confirmées, a indiqué vendredi le producteur de matériaux composites.



Le résultat opérationnel (Ebit) a progressé de 11% à 21,2 millions de francs. A taux de change constant (tcc), la hausse atteint 13,2%. La marge Ebit a progressé de 1,6 point de pourcentage à 12,1%. La rentabilité a été soutenue par les solides ventes sur le segment Tooling, des améliorations sur le marché des composants automobiles et le bon mix produits dans les activités matériaux composites, précise le communiqué.



Les ventes se sont repliées de 3,9% à 175,2 millions, soit un recul de 0,5% tcc. La baisse des ventes est principalement à mettre sur le compte du segment matériaux composites, notamment dans l'éolien.



Gurit a dépassé les prévisions du consensus AWP du point de vue de la rentabilité mais les a manquées au niveau du chiffre d'affaires. Les analystes tablaient sur des ventes de 178,8 millions. L'Ebit était attendu à 18,7 millions et le bénéfice net à 13,6 millions de francs.



Les flux de trésorerie nets ont atteint 11,1 millions sur les six premiers mois, contre 12,6 millions un an plus tôt. Les dépenses en capital ont atteint 4,5 millions et ont servi principalement au remplacement et à la modernisation des équipements. Les effectifs ont progressé de 3,8% à 2237 équivalents plein-temps.



Pour l'année en cours, la société table sur une petite hausse des ventes à un chiffre, à condition que le marché indien de l'éolien retrouve la croissance au quatrième trimestre. La marge opérationnelle devrait s'inscrire dans le haut de la fourchette des prévisions, entre 8 et 10% des ventes nettes.

Dynamique contrastée selon les divisions

Les ventes de matériaux composites se sont repliées de 4,6% sur les six premiers mois à 129,7 millions de francs. A taux de change constant, la baisse est de 1,8%. Le chiffre d'affaires a reculé sur le marché de l'éolien (-5,9%, -3,0% tcc), freiné par une demande plus faible en Inde, qui n'a pas pu être compensée par les autres marchés. Le autres matériaux, notamment dans les secteurs naval, industriel et automobile ont inscrit des ventes en repli de 3,1%, ou -0,4% tcc).



La division composants composites a vu ses ventes progresser de 4,3% à 9,8 millions de francs, soit une hausse de 14,8% tcc.



Gurit Tooling a vu ses ventes reculer de 3,3% à 35,6 millions. A taux de change constant, elles sont toutefois en hausse de 0,5%. La demande a été positive en Chine et à l'international. (awp)