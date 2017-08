Panasonic annonce un bond de 67 % de son bénéfice

lundi, 31.07.2017

Grâce à des ventes en hausse, Panasonic a réalisé une augmentation de son bénéfice net de 67 % sur une année.

Panasonic voit ses ventes progresser, notamment dans le domaine des composants pour automobiles. (Keystone)

Le géant japonais de l'électronique et de l'électroménager Panasonic a annoncé lundi un bond de 67% sur un an de son bénéfice net au premier trimestre, grâce à un accroissement des ventes, notamment dans le domaine des composants pour automobiles.

Au terme des mois d'avril à juin, le résultat net s'est affiché à 48,76 milliards de yens (377 millions d'euros au cours actuel), sur un chiffre d'affaires en progression de 5,1% à 1.865,27 milliards de yens.

Panasonic s'est félicité de la bonne tenue des activités d'appareils électroménagers (climatiseurs, réfrigérateurs) et autres produits grand public (TV) au Japon.

A l'étranger, si les rentrées ont baissé dans la division des systèmes pour les avions (qui comprennent les divertissements de bord notamment), elles ont au contraire augmenté dans l'électronique et les batteries pour les voitures, accentuées par l'intégration des comptes du spécialiste espagnol des rétroviseurs, Ficosa, dont Panasonic détient désormais 69% du capital. Les effets de change ont aussi joué positivement dans la forte hausse des revenus encaissés hors de l'archipel.

Le gain d'exploitation a ainsi pris 17% sur un an à 83,9 milliards de yens, malgré des "dépenses d'investissements pour l'avenir et autres frais fixes plus élevés".

Panasonic, qui a accru ses activités pour les professionnels au détriment du marché grand public où la concurrence est trop rude et les marges réduites, dispose à présent d'une assise considérée comme plus stable.

Pour l'ensemble de l'année qui s'achèvera en mars 2018, le géant d'Osaka (ouest) a maintenu inchangées ses estimations initiales.

Celui que l'on appelait l'éternel rival de Sony, mais qui a désormais moins de points communs avec lui et ne le concurrence plus de manière si frontale, espère toujours un bénéfice net en augmentation de 7% sur un an à 160 milliards de yens, un gain d'exploitation en forte progression de 21% à 335 milliards, le tout sur un chiffre d'affaires de 7.800 milliards de yens (+6,2%). (awp)