Gonet: Hélène De Vos Vuadens, nouvelle directrice de la communication et des RH

mardi, 14.01.2020

Gonet & Cie SA nomme Hélène De Vos Vuadens, Directrice de la Communication et des Ressources Humaines

Gonet & Cie SA, qui fête ses 175 ans en 2020, a décidé de nommer Hélène De Vos Vuadens au poste de Directrice de la Communication et des Ressources Humaines. Cette nomination signe la volonté de la banque de s’inscrire dans une nouvelle dynamique.

Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Hélène De Vos Vuadens a pour responsabilité la conduite des activités de communication, marketing et ressources humaines. Les domaines de la logistique et de la sécurité lui sont également rattachés.

Hélène De Vos Vuadens occupe depuis 20 ans des fonctions de direction dans les domaines de la communication institutionnelle interne et externe, la culture d’entreprise, la promotion de l’image de marque, les relations médias et la communication de crise. Elle était auparavant Porte-parole, Responsable de la Communication et des relations investisseurs de la Banque Cantonale de Genève et de ses filiales (2011- 2019).

Elle a précédemment créé et dirigé pendant 11 ans l’unité de communication interne du Groupe Pictet & Cie à Genève après avoir débuté sa carrière dans le monde journalistique, puis occupé des postes de relations publiques à la Bourse de Genève et à la Bourse Suisse notamment.

Titulaire d’un Master et d’un Bachelor en Communication ainsi que d’un diplôme de Langues et Lettres de l’Université de Grenoble, Hélène De Vos Vuadens détient également un Brevet fédéral de Relations Publiques de l’Institut Suisse des Relations Publiques et a suivi une formation de gestion de crise auprès de l’Ecole Centrale MIKA de l’Armée Suisse.

«Je remercie la Direction de la confiance témoignée et espère apporter un éclairage féminin complémentaire au sein des organes d’encadrement de la Banque » commente Hélène De Vos Vuadens.

Hélène De Vos Vuadens remplace Pascal Pupet au terme de ses onze années de fonction en tant que Responsable Communication et Ressources Humaines. La Direction le remercie sincèrement pour son engagement fidèle et sa contribution active au service de la banque.