Givaudan ferme son site de Kemptthal en raison du coronavirus

mercredi, 04.03.2020

Givaudan ferme son site dans le canton de Zurich jusqu'à nouvel avis après qu'un collaborateur ait été infecté par le coronavirus.

La personne infectée vient de l'étranger et n'a été que brièvement active à Kemptthal. (Keystone)

Un collaborateur du groupe genevois de parfums et arômes Givaudan a été infecté par le coronavirus. L'entreprise a en conséquence décidé de fermer son site de Kemptthal, dans le canton de Zurich, et ce jusqu'à nouvel avis. 400 collaborateurs se sont vu recommander de travailler à domicile.

Un porte-parole de Givaudan a confirmé l'information diffusée par Radio Top mercredi. Il s'agit d'une mesure de précaution qui n'a pas été ordonnée par les autorités, a-t-il précisé.

La personne infectée vient de l'étranger et n'a été que brièvement active à Kemptthal. Rentré chez lui, il a développé les symptômes de la maladie.

>> Retrouvez ici notre dossier consacré à l'épidémie

La plupart des collaborateurs concernés travaillent sur ordinateur et peuvent donc le faire depuis chez eux. C'est plus compliqué pour les personnes qui travaillent en laboratoire. On leur a conseillé de s'occuper à parfaire leur formation par exemple avec de la littérature spécialisée.

Le porte-parole a précisé que la question de la durée de la fermeture du site est ouverte. Le groupe est en contact avec les autorités. (awp)