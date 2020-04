Givaudan comble les attentes au premier trimestre

mercredi, 08.04.2020

Givaudan affiche une croissance organique de 5,4% de son chiffre d'affaires sur un an. La performance décoiffe les projections.

Givaudan se félicite d'être parvenue à protéger ses activités des premières conséquences de la pandémie.(Keystone)

Le chimiste des arômes et parfums Givaudan a généré sur les trois premiers mois de l'année un chiffre d'affaires de 1,62 milliard de francs, affichant une croissance organique de 5,4% sur un an. La contribution de la division Parfums a progressé de 6,3% à 745 millions, tandis que celle de la division Arômes a enflé de de 4,6% à 845 millions.



La performance décoiffe les projections des analystes consultés par AWP, qui plafonnaient la croissance organique de 4,8%. Le chiffre d'affaires était en moyenne attendu à 1,60 milliard de francs, dont 738 millions dans les fragrances et 869 millions dans les arômes.



La multinationale verniolane se félicite mercredi dans son compte-rendu d'être parvenue à protéger ses activités et sa chaîne d'approvisionnement à l'échelle mondiale des premières conséquences de la pandémie de Covid-19.



Les ambitions à moyen terme sont reconduites, comprenant une croissance de 4 à 5% et un flux de trésorerie disponible correspondant à entre 12 et 17% du chiffre d'affaires. La politique en matière de dividende demeure également valable.(awp)

>>>Lire également notre dossier Coronavirus