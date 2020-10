Givaudan inaugure un nouveau site pour la production de parfums en Chine

jeudi, 15.10.2020

Givaudan a inauguré jeudi un nouveau site de production de parfums en Chine, représentant un investissement de plus de 100 millions de francs.

La nouvelle usine doit permettre à Givaudan d'asseoir sa position sur un marché chinois en plein expansion.(Keystone)

Givaudan a mis en service jeudi une nouvelle unité de production de parfums à Changzhou, ville située à quelque 150 kilomètres au Nord-Ouest de Shanghai, en Chine. Le nouveau site, d'une surface de 76'000 mètres carrés, représente un investissement de plus de 100 millions de francs, écrit dans un communiqué le groupe verniolan, le numéro un mondial des arômes et parfums.



La nouvelle usine doit permettre à Givaudan d'asseoir sa position sur un marché chinois en plein expansion et de fournir des solutions complètes aux clients de la région. Très efficientes d'un point de vue énergétique, les nouvelles installations seront complétées dès l'an prochain d'une installation photovoltaïque, Givaudan ayant pour objectif de s'approvisionner à l'horizon 2025 uniquement en électricité d'origine renouvelable.(AWP)