Gilles Marchand: «Non, la SSR n’écrase pas du tout le marché suisse!»

dimanche, 17.05.2020

Gilles Marchand, le Directeur général de la SSR, considère que sa concurrence est internationale, notamment les chaînes allemandes, françaises et italiennes. Entretien.

Philippe D.Monnier



Covid 19: «deux tiers de nos collègues travaillent depuis leur domicile».

En tant qu'entreprise média à but non lucratif, la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR) emploie 6 000 collaborateurs et son chiffre d'affaires s’élève à 1,65 milliard de francs. 77 pourcents de son financement est assuré par la redevance médias alors que le reste provient des...