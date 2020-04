Le fondateur de Temenos George Koukis quitte le navire

jeudi, 16.04.2020

Une page va se tourner pour Temenos lors de la prochaine assemblée générale. George Koukis, fondateur du développeur genevois de logiciels bancaires, va quitter le conseil d'administration. Il y siégeait encore en qualité d'administrateur.



Né en 1946, double national grec et australien, George Koukis avait présidé le conseil d'administration de Temenos entre 1998 et 2011, avant de passer le témoin à Andreas Andreades, toujours en fonction.



Outre M. Koukis, les administrateurs Sergio Giacoletto-Roggio et Amy Yip vont également se retirer, indique Temenos jeudi.



Le groupe genevois proposera Maurizio Carli pour l'élection au conseil d'administration lors de l'assemblée générale du 20 mai. Le candidat présente une longue expérience dans le secteur du logiciel, après notamment 19 années passées chez le géant américain IBM, précise le groupe genevois.



Récemment, il a occupé le poste de responsable global des ventes et des services pour VMware, une société qui réalise 10 milliards de dollars (9,7 milliards de francs) de chiffre d'affaires, précise le communiqué.



L'assemblée générale devra statuer sur la candidature de deux nouveaux administrateurs, soit Maurizio Carli et Homaira Akbari, dont la nomination avait été annoncée en octobre dernier.



Les autres administrateurs, dont le président Andreas Andreades sont candidats à leur réélection.(awp)