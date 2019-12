Georg Fischer va investir 7,5 millions de francs en Egypte

mardi, 26.11.2019

Le conglomérat industriel Georg Fischer veut investir 7,5 millions de francs dans un projet de coentreprise avec Corys Investments et Egypt Gas pour le marché égyptien.

GF détiendra à part égale avec Corys 75% de la coentreprise quand Egypt Gas, cotée à la Bourse égyptienne, possèdera 25%. (Keystone)

GF Piping Systems, une division de Georg Fischer, annonce mardi un projet de coentreprise avec Corys Investments, basée à Dubaï, et Egypt Gas, au Caire, pour le marché égyptien de la distribution de gaz et d'eau. Le conglomérat industriel compte investir environ 7,5 millions de francs.

L'entreprise commune, dans laquelle l'entreprise de Schaffhouse prendra la direction industrielle, investira dans un nouveau site de production pour tubes plastiques destiné au marché autour du Caire. La production débutera en 2021. L'opération devrait être achevée au premier trimestre 2020.

GF détiendra à part égale avec Corys 75% de la coentreprise quand Egypt Gas, cotée à la Bourse égyptienne, possèdera 25%. La nouvelle structure s'appellera Egypt Gas GF Corys Piping Systems S.A.E.

Jusqu'ici, GF exportait vers l'Egypte une "gamme complète de produits et services pour l'industrie et les services publics", selon le communiqué. Le pays fait l'objet d'une initiative gouvernementale pour développer les infrastructures en gaz et eau. En 2018, 1,3 million de foyers ont été raccordés au réseau et le même nombre devrait l'être chaque année.

Pour Andreas Müller, directeur général de GF, cité dans le communiqué, "en s'étendant en Egypte, GF Piping Systems franchit une nouvelle étape dans la mise en oeuvre de sa stratégie 2020." (awp)