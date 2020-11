Georg Fischer prendra soin de l’eau de crevettes suisses

jeudi, 26.11.2020

Georg Fischer, basé à Schaffhouse et actif dans l’industrie mécanique, soutiendra le développement de la start-up Swiss Shrimp. Le conglomérat industriel a conclu un partenariat ce jeune élevage argovien dont les crustacés ont atteint le marché en septembre 2019.

L'élevage de crevettes à Rheinfelden utilise la chaleur résiduelle et le sel des marais salants suisses. (Swiss Shrimps)

Georg Fischer (GF) a signé un partenariat sur plusieurs années avec Swiss Shrimp, une jeune pousse basée à Rheinfelden, en Argovie, qui se présente comme pionnière dans l'élevage local de crevettes en Suisse, selon un communiqué paru jeudi. GF amènera son expertise et à son savoir-faire technique en matière de traitement de l'eau.



Le communiqué précise que Swiss Shrimp permettra d'éviter l'utilisation de médicaments dans l'élevage et de supprimer les longs trajets de transit vers les distributeurs régionaux ou les clients finaux. Par ailleurs, elle fera appel à la chaleur résiduelle des salines voisines.

Grâce à ses solutions complètes en matière de systèmes de tuyauterie, GF Piping Systems veillera à ce que les systèmes de traitement de l'eau de l'entreprise soient fiables et conformes aux normes du développement durable.



Cette division de GF a livré des composants de tuyauterie, des capteurs, des raccords et l'automatisation correspondante pour l'installation à Rheinfelden, laquelle garantit le respect et la régulation précise des valeurs de l'eau concernées. Le communiqué ne précise en revanche pas les contours financiers de la transaction.



