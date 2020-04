La société zurichoise Gentwo s'établit à Genève

lundi, 20.04.2020

Gentwo établit une représentation en Suisse romande et nomme Pierre-Noël Formigé, basé à Genève, à son conseil consultatif.

MH



Pierre-Noël Formigé est nommé au conseil consultatif.

La société zurichoise innovante Gentwo, qui construit des plates-formes de titrisation dédiées pour les intermédiaires financiers, renforce sa position en Suisse romande. Pour atteindre cet objectif, c'est Pierre-Noël Formigé qui est nommé au conseil consultatif.

Ce conseiller financier qui a de nombreuses années d'expérience en matière de gestion d'actifs, est profondément ancré dans la place financière genevoise. Récemment, et en particulier en Suisse romande, Gentwo a connu une demande croissante pour une titrisation innovante par le biais de produits financiers structurés, sans risques d'émetteurs d’une banque.

La direction est représentée par le président Patrick Loepfe et le CEO Philippe A. Naegeli. La Suisse francophone est désormais desservie principalement depuis Genève, ce qui permet de mieux répondre aux besoins locaux.

Par le passé, Pierre-Noël Formigé a fondé une plateforme de services financiers pour gestionnaires indépendants ainsi qu'une société de gestion de fonds Sequoia asset management SA, agréée par la FINMA, qu'il a également dirigée en tant que CEO.

Pierre-Noël Formigé a occupé des postes chez Merrill Lynch à Londres, New York et Genève et chez Coutts à Genève. Il a également été membre du conseil d'administration de plusieurs sociétés de biotechnologie.

Gentwo est une entreprise de services financiers basé à Zurich, spécialisée dans les produits financiers de seconde génération. Fondée en 2018, elle propose des solutions disruptives aux intermédiaires financiers dans le domaine de la titrisation de produits financiers. Son objectif est de démocratiser le marché des produits financiers.