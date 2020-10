Coronavirus: l'Etat renforce son aide à l'économie genevoise

jeudi, 15.10.2020

Genève est le premier canton de Suisse à présenter sa liste de «cas de rigueur» à la Confédération. Le Conseil d'Etat a également annoncé le dépôt d'un projet de loi pour prolonger l'indemnité cantonale accordée aux cadres avec fonction dirigeante.

MH



Genève est le premier canton de Suisse à présenter sa liste de «cas de rigueur» à la Confédération. Le Département du développement économique (DDE) a identifié, avec l’appui des associations professionnelles des branches et de faîtières patronales concernées, six secteurs du tissu économique genevois présentant des difficultés financières, au sens de la nouvelle législation fédérale.

Ces tissus sont éligibles en raison d'une perte de chiffre d'affaires de plus de 60% suite à la pandémie. Les tissus économiques sélectionnés comprennent l’hôtellerie (5000 emplois), les agences de voyage (300 places de travail), le transport de personnes (750 chauffeurs), l’événementiel (quelque 2500 emplois directs et indirects), les forain-e-s (une trentaine de professionnels) et les activités dépendantes du secteur de l’aviation civile. 1025 postes de travail sont concernés à Genève Aéroport, rien que dans la restauration et le commerce de détail.

Le DDE entend associer ces nouvelles aides à fonds perdus – dont la moitié serait prise en charge par la Confédération, selon un principe de financement paritaire - à un programme d’employabilité. Le but est de reconvertir une partie des travailleurs qui n’auront pas pu conserver leur emploi dans des domaines d’avenir, comme les professions du vivant, plus particulièrement celles liées aux projets intergénérationnels et aux EMS, mais aussi les spécialisations rattachées à la santé humaine et aux sciences de la vie, les technologies environnementales et les nouveaux métiers du développement durable.

Prolongation de l'indemnité pour les fonctions dirigeantes

Le Conseil d'Etat a également annoncé le dépôt d'un projet de loi afin de proroger l'indemnité cantonale accordée de début mars à fin mai 2020-soit près de 4 millions de francs, sur les 28 millions accordés par le Grand Conseil-aux cadres avec fonction dirigeante pour la période du 1er juin au 16 septembre 2020.

L'objectif des autorités cantonales est de limiter la destruction de places de travail à Genève, en aidant les petits entrepreneurs tels que les garagistes, les imprimeurs ou encore les restaurateurs, qui emploient en moyenne entre 5 et 15 collaborateurs, à traverser la crise économique engendrée par la situation sanitaire actuelle.