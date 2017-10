General Electric prévoit de tailler encore dans ses effectifs suisses

mardi, 24.10.2017

General Electric pourrait réduire prochainement ses effectifs en Suisse. Quelque 1300 postes seraient concernés sur les sites de Birr, Baden et Oberfelden.

General Electric envisage de procéder à de nouvelles coupes dans ses effectifs en Suisse, selon un article de la Nordwestschweiz, évoquant des sources internes. Les sites concernés sont ceux de Birr, de Baden et d'Oberfelden, tous situés dans le canton d'Argovie. La mesure porterait sur quelque 1300 postes.



Interrogée par AWP, l'entreprise n'était dans l'immédiat pas en mesure de confirmer ou d'infirmer l'information.



Le quotidien rappelle que le conglomérat industriel avait déjà annoncé en janvier 2016 une vague de 1300 mises à pied, finalement ramenée à 900 licenciements par le biais de fluctuations naturelles dans les effectifs notamment. General Electric revendique sur son site internet plus de 4500 collaborateurs en Suisse.



Le mastodonte américain a publié la semaine dernière des résultats jugés catastrophiques par sa propre direction. Fraîchement mis en place, le patron John Flannery doit dévoiler le 13 novembre les contours d'un plan de relance comprenant notamment la cession d'actifs pour une valorisation totale de quelque 20 milliards de dollars dans les deux prochaines années.



Rebondissant sur les informations de presse, le syndicat Unia déplore que ni les représentants du personnel, ni les responsables européens ni les partenaires sociaux n'ont encore été informés des intentions de la direction, comme l'exige la convention collective de travail adoptée par l'industrie des machines, des équipements électriques et des métaux (MEM).(awp)