Debiopharm : GenePOC annonce le marquage CE de son instrument revogene

mercredi, 11.01.2017

GenePOC, filiale de Debiopharm, a obtenu le marquage CE pour son second test bactériologique, GenePOC CDiff, et pour son instrument centripète de l’échantillon au résultat, revogene.

GenePOC se prépare à la commercialisation en Europe et dans d’autres pays qui acceptent le marquage CE pour les diagnostics cliniques.

GenePOC, un membre de Debiopharm Group, a annoncé mercredi le lancement d’une nouvelle phase de ses opérations après l’obtention du marquage CE pour son instrument revogene et sa première série de tests pour le streptocoque du groupe B (GBS) et C. difficile.

Forte de ce succès, et en plus de la constitution d’un réseau de partenaires de distribution en Europe annoncée en novembre 2016, GenePOC se prépare à la commercialisation en Europe et dans d’autres pays qui acceptent le marquage CE pour les diagnostics cliniques, selon un communiqué.

«GenePOC vient de poser un nouveau jalon très important pour son avenir en réussissant à associer le marquage CE pour l’instrument revogene et deux tests essentiels, GBS et CDiff, en utilisant des échantillons cliniques complexes et en obtenant une très bonne performance clinique par rapport à la méthodologie de référence. GenePOC montre sa capacité à fournir une offre étendue pour les maladies infectieuses, y compris les infections nosocomiales. Cette étape, conforme à notre engagement, est la première d’une longue série qui nous permettra de devenir un acteur clé dans le diagnostic au point de service, c’est-à-dire au plus près possible du patient», a déclaré dans le communiqué Patrice Allibert, président et chef de la direction de GenePOC.

Outre le marquage CE, les études cliniques sur le GBS pour la FDA sont achevées, et GenePOC prévoit le lancement de son étude clinique sur le CDiff mi-janvier.