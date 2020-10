Les résultats du jour à ne pas manquer

jeudi, 29.10.2020

Clariant, Geberit, Credit Suisse, Sulzer, focus sur les résultats d'entreprises à ne pas manquer ce jeudi, avec un point sur la Bourse suisse.

La rentabilité du chimiste de spécialités a souffert au troisième trimestre, malgré des recettes supérieures aux projections.(Keystone)

Résultats trimestriels en baisse pour Clariant

Le chimiste de spécialités Clariant a dévoilé jeudi des résultats globalement en retrait au troisième trimestre, impactés par la pandémie de Covid-19, la chute des prix du pétrole et des effets de change défavorables. Le groupe bâlois poursuit sa restructuration.Entre juillet et fin septembre, les ventes ont décliné de 14% sur un an à 893 millions de francs. En faisant abstraction des effets de changes, le chiffre d'affaires n'a baissé que de 7% sur la période, a indiqué Clariant jeudi dans un communiqué.

Credit Suisse en recul

La grande banque Credit Suisse a subi au troisième trimestre une contraction de ses revenus, alors que les charges ont pris de l'embonpoint, sous l'effet des coûts de la restructuration annoncée en juillet. Malgré une baisse des résultats, le numéro deux bancaire helvétique confirme le versement d'une deuxième tranche de dividende et annonce la reprise du programme de rachat d'actions suspendu jusqu'ici

Geberit très solide aux neufs mois de l'année

Le spécialiste des installations sanitaires Geberit a résisté à la crise pandémique aux neufs premiers mois de 2020 et a décoiffé les prévisions des analystes en dévoilant des ventes et un bénéfice net supérieurs à ce qui était attendu.

Le chiffre d'affaires s'est inscrit en baisse de 5,0% sur un an à 2,26 milliards de francs, d'après un communiqué publié jeudi. Le résultat brut d'exploitation (Ebitda) est quasiment stable par rapport à l'année dernière avec une légère régression de 0,9% à 726 millions de francs. Le résultat opérationnel (Ebit), lui, a reculé de 2,1% à 613 millions. Quant au bénéfice net, il atteint 503,9 millions de francs, en baisse de 6% sur un an.

Molecular Partners: perte nette de 41,2 millions après neuf mois en 2020

Molecular Partners enregistre une perte nette de 41,2 millions de francs au mois de septembre d'une année marquée par la crise pandémique du nouveau coronavirus. Le laboratoire zurichois vient d'annoncer une collaboration avec le géant Novartis pour élaborer un traitement contre le Covid-19.

La perte opérationnelle s'est élevée à 38,3 millions, d'après un communiqué publié jeudi.



Phoenix Mecano retrouve des couleurs au 3e trimestre

Le fabricant de composants et boîtiers électroniques Phoenix Mecano a enregistré au 3e trimestre des résultats en hausse, en nette amélioration par rapport au partiel précédent qui avait été affecté par la pandémie et au-dessus des attentes des analystes.

Au cours de la période sous revue, les entrées de commandes ont augmenté de 22,4% sur un an à 215,7 millions d'euros tandis que le chiffre d'affaires net a pris 13,2% à 195,2 millions.

Sulzer: léger recul des commandes, mais en ligne avec les analystes

Sulzer a enregistré une légère contraction des entrées de commandes après neuf mois, suite à un été où la marche des affaires a été faible, mais quasiment en ligne avec les attentes des analystes interrogés par AWP. La direction estime que le groupe retrouvera en 2021 les chiffres d'avant la pandémie.

Dans la période sous revue, les entrées de commandes ont baissé de 2% à 2,61 milliards de francs (consensus 2,62 milliards), a indiqué jeudi la société winterthouroise dans un communiqué.

Swisscom affiche une performance en léger repli après neuf mois

Swisscom présente une performance en repli après neuf mois en 2020, mais supérieure aux attentes. Alors que ses revenus ont fléchi, le numéro un suisse des télécoms a vu son bénéfice net se contracter de 1,3% à 1,16 milliard de francs. Les perspectives pour l'ensemble de l'année demeurent inchangées

Bourse suisse: le rebond technique se maintient à la mi-journée

A 10h55, le Swiss Market Index (SMI) s'enrobait de 0,32% à 9649,61 points, le Swiss Leader Index (SLI) de 0,28% à 1486,16 points et le Swiss Performance Index (SPI) 0,47% à 12'059,43 points. Sur les trente principales valorisations, 21 progressaient, huit reculaient et Novartis gravitait autour de l'équilibre.

Lanterne rouge, Credit Suisse, chutait de 4,9%, après n'avoir pas réussi à combler les attentes au 3e trimestre. La banque aux deux voiles a officialisé le départ prochain de son président Urs Rohner.

Swisscom (+2,8%) figurait par contre toujours dans le haut du tableau, après avoir surpris agréablement les marchés avec sa copie trimestrielle. Seul Logitech (+3,2%) devançait le géant bleu, sans indication particulière.

Geberit (+0,8%) reculait au classement.

Roche (+0,8%) a décroché une homologation supplémentaire en Chine pour son anticancéreux à large spectre Tecentriq, en combinaison avec l'Avastin et dans l'indication contre une forme courante de cancer du foie. Son partenaire Regeneron a fait état dans la nuit de progrès dans le développement de son anti-Covid-19.

L'autre poids lourd pharmaceutique Novartis égarait 0,04%, après la reprise de l'américain Vedere Bio.

Le paquebot alimentaire veveysan Nestlé avançait de 1,0%, sans indication particulière.

Clariant égarait 0,1%. La rentabilité du chimiste de spécialités a souffert au troisième trimestre, malgré des recettes supérieures aux projections.

Sur le marché élargi, l'exploitant de boutiques hors-taxe Dufry (-1,4%) a annoncé plusieurs changements dans ses instances dirigeantes.

Le conglomérat industriel Sulzer (-1,7%) ne profitait pas des résultats publiés sur les neuf premiers mois de l'année.

La société immobilière SPS (+2,2) a fait le point sur ses ambitions à moyen terme, tout comme l'assureur Bâloise (+0,2%).

Le laboratoire Molecular Partners, qui avait explosé de près de 30% la veille après avoir conclu un partenariat avec Novartis, cédait 2,8% dans la foulée de la présentation de sa performance trimestrielle.

Son homologue Polyphor (inchangé) a bouclé le recrutement de patients pour une étude clinique avancée contre le cancer du sein.

Le fabricant de composants et boîtiers électroniques Phoenix Mecano (+3,7%) a dégagé un bénéfice net plus de trois fois supérieur aux attentes moyennes au troisième trimestre.