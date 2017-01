Geberit affiche une croissance organique de 6,4% en 2016

mardi, 17.01.2017

Geberit a enregistré l'an dernier une croissance organique de 6,4%, supérieure à ses propres projections, pour générer un chiffre d'affaires de 2,81 milliards de francs.

Les recettes s'inscrivent dans le haut de la fourchette du consensus AWP, qui articulait des ventes de 2,78 à 2,81 milliards de francs.

Geberit a enregistré l'an dernier une croissance organique de 6,4%, supérieure à ses propres projections, pour générer un chiffre d'affaires de 2,81 milliards de francs. Le Vieux continent demeure de loin le premier marché du groupe, où la performance a été emmenée par les pays nordiques et germaniques, à l'exception notable de la Suisse. France et Grande-Bretagne en revanche ont marqué le pas, indique l'équipementier de sanitaires dans son compte rendu partiel mardi.



Les fruits de l'intégration du céramiste finlandais Sanitec ont muri plus vite que prévu en termes de synergies, assure la direction.



Les recettes s'inscrivent dans le haut de la fourchette du consensus AWP, qui articulait des ventes de 2,78 à 2,81 milliards de francs.



La dynamique s'est comme attendu quelque peu enrayée au dernier trimestre, avec une croissance organique de 6,3% et réelle de 2,5%, pour un chiffre d'affaires de 636,6 mio CHF.



La direction anticipe pour 2016 une marge opérationnelle ajustée de l'ordre de 28,5%.



Le rapport définitif doit être publié le 14 mars. - (awp)