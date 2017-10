Gategroup: Federico Germani est nommé directeur commercial

vendredi, 20.10.2017

Federico Germani a rejoint gategroup en tant que directeur commercial. Il sera basé à Zurich et rendra compte au CEO.

Le chef de la direction commerciale (CCO) est un rôle d'affaires essentiel qui supervise l'équipe de gestion commerciale ainsi que les clients mondiaux de gategroup, assurant ainsi l'alignement commercial et la coordination sur l'ensemble du réseau mondial.

En plus de la gestion des comptes à l'échelle mondiale, le mandat de CCO comprendra également la division Retail on Board et une nouvelle fonction d'expérience client. L'intégration du commerce de détail dans la zone commerciale permettra à gategroup d'offrir une approche commerciale unifiée aux compagnies aériennes qui adoptent de plus en plus une combinaison de solutions de restauration et de vente au détail. Il assurera également une compréhension unique des besoins des consommateurs, à la fois de détail et de restauration, en s'appuyant sur l'analyse des consommateurs et la veille économique.

La nouvelle fonction Expérience client se concentrera sur le développement d'expériences de bout en bout pour les clients et sur la commercialisation commune avec les équipes de gestion de compte.

M. Germani est un expert de l'industrie aéronautique comptant plus de 14 années d'expérience dans le groupe LATAM où il a occupé le poste de vice-président principal, Services et innovation. À ce titre, il était responsable de tous les services pour les clients LATAM à l'échelle mondiale, y compris les centres d'appels, les opérations aéroportuaires au-dessus et au-dessous des ailes, la vente de billets d'aéroport, le service à bord et la franchise.

Le PDG de gategroup, Xavier Rossinyol, déclare: «Grâce à ces changements organisationnels sous la direction de Federico, nous souhaitons renforcer notre concentration sur le consommateur au centre de notre stratégie commerciale et accélérer le développement des produits et services les plus innovants."