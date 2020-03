Galenica en verve au terme d'un exercice 2019 robuste

mardi, 10.03.2020

Galenica a publié une rentabilité peu ou prou conforme aux projections du marché et tenu sa promesse d'au moins maintenir le niveau de rémunération de ses actionnaires.

Galenica possède les pharmacies Amavita, Sun Store et Coop Vitality.(Keystone)

L'action Galenica avait le vent en poupe mardi matin. L'exploitant de pharmacies et grossiste en médicaments a publié une rentabilité peu ou prou conforme aux projections du marché et tenu sa promesse d'au moins maintenir le niveau de rémunération de ses actionnaires.



A 09h26, la nominative Galenica s'appréciait de 3,4% à 66,35 francs, dans un SPI en hausse de 1,92%.



Outre l'absence de surprise majeure sur l'exercice écoulé, les analyste saluent une feuille de route pour 2020 largement conforme à leurs propres expectatives. UBS rappelle à cet égard que la direction n'a pas pour habitude d'avoir les yeux plus gros que le ventre. La banque aux trois clés campe néanmoins sur sa recommandation neutre, assortie d'un objectif de cours à douze mois de 59,00 francs.



Baader Helvea déplore l'absence d'indication sur un impact à venir de l'épidémie de coronavirus. Le courtier genevois anticipe par ailleurs une poursuite de la croissance alimentée essentiellement par des acquisitions, qui vont peser sur le flux de trésorerie disponible. La recommandation "sell" demeure de mise, comme l'objectif de cours de 55 francs.



Le léger faux pas des deux segments d'activité en matière de rentabilité a été compensé par des dépenses administratives moindre qu'escompté, relève de son côté la Banque cantonale de Zurich (ZKB), qui reconduit sa recommandation "pondérer au marché".(awp)