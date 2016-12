Nestlé: Galderma obtient le feu vert de la FDA pour des traitements anti-rides

lundi, 12.12.2016

Galderma, filiale dermatologique de Nestlé, a obtenu de l'Agence sanitaire américaine le feu vert pour la commercialisation de deux traitements contre les rides du sillon nasogénien.

Restylane Refyne et Defyne ont démontré leur efficacité sur douze mois, assure le communiqué publié lundi.

Rougeurs, enflures, hématomes, formation de boutons, et autres douleurs sur le site d'injection au moment du traitement initial se sont montrés principalement modestes à modérés en intensité, temporaires et similaires à ceux constatés avec la gamme Restylane. - (awp)