Identité nationale avec l’entité BianchiSchwald

lundi, 03.04.2017

Fusion de deux études de droit des affaires basées en Suisse occidentale et alémanique

Elsa Floret



Manuel Bianchi Della Porta est le managing partner de BianchiSchwald.

BianchiSchwald est le nom de la nouvelle entité réunissant les études d’avocats BCCC, à Genève & Lausanne (anciennement Bianchi, Carnicé, Christin & de Coulon) et les départements corporate/ M&A et propriété intellectuelle de Staiger, Schwald & Partner, à Zurich et Berne. Depuis son lancement en janvier, elle emploie environ 80 personnes dont 50 avocats sur l’ensemble de la Suisse. BianchiSchwald se veut proche de la communauté des affaires propre à chaque région dans laquelle elle est présente, dans les huit lignes de métiers de BianchiSchwald, à savoir droit commercial et M&A, banque & finance, contentieux & arbitrage, droit du travail, droit fiscal, propriété intellectuelle, immobilier et énergie.

Parmi la vingtaine d’études d’affaires intégrées, trois mouvements nationaux ont vu le jour récemment avec Kellerhals Carrard en 2015, CMS von Erlach Poncet en 2014 et Mayerlustenberger Lachenal en 2012, selon des modalités différentes.

