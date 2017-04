La plupart des cantons romands présentent des comptes positifs

lundi, 03.04.2017

Fribourg, le Valais et Genève enregistrent des boni à deux chiffres et le canton de Vaud, à trois chiffres.

La plupart des cantons romands ont présenté des comptes positifs et mis de l'argent de côté en 2016. Fribourg, le Valais et Genève enregistrent des boni à deux chiffres et le canton de Vaud, à trois chiffres. Le seul à afficher un déficit est le canton du Jura, qui sera toutefois très probablement rejoint par Neuchâtel.

Le canton de Vaud a présenté des comptes positifs pour la douzième année consécutive. L'année 2016 s'est soldée par un excédent de revenus de 186 millions de francs. A l'échelle suisse, il se situe néanmoins loin derrière Zurich, qui a enregistré un bonus de 390 millions, ou de Berne et de son bénéfice de 221 millions, quoique pour ce dernier les perspectives financières restent difficiles.

De son côté, le Valais a présenté ce lundi un excédent de 41,8 millions de francs. Le canton a ainsi pu gommer définitivement les découverts subis en 2013 et 2014. Il a aussi alimenté le fonds de compensation de fluctuations de recettes, constitué fin 2014, qui doit "maîtriser les effets indésirables d'abruptes diminutions de recettes sur le financement des prestations pérennes de l'Etat".

Le canton de Fribourg a réalisé lui aussi un bon exercice 2016, avec un bénéfice de 86,8 millions de francs avant les opérations de clôture. Il en a également profité pour mettre de l'argent de côté dans des réserves et des fonds spéciaux, ce qui implique au final un déficit de 75,8 millions. Le Conseil d'Etat a notamment prélevé 100 millions pour créer un fonds de politique foncière active.

Après un exercice 2015 légèrement déficitaire, les comptes 2016 de l'Etat de Genève ont affiché un excédent de 61 millions de francs. Un résultat qui a permis au canton d'éponger à nouveau la dette. Fin 2016, elle atteignait 12,5 milliards, soit 204 millions de moins qu'un an auparavant.



Les comptes jurassiens sont moins réjouissants. Ils ont bouclé sur un déficit de 7,4 millions de francs, soit une détérioration de 600'000 francs par rapport au budget. Pour l'exécutif cantonal, c'est toutefois satisfaisant au vu de la morosité de l'économie. L'Arc jurassien souffre de la conjoncture dans certaines branches comme l'horlogerie, la machine-outil et la sous-traitance.

Neuchâtel, pour sa part, en est au stade des prévisions, mais elles s'avèrent très mauvaises, avec une détérioration brutale. Le canton pourrait se retrouver avec un excédent de charges de 74,1 millions de francs, au lieu du déficit budgétisé de 14,4 millions. Un mauvais résultat qui reflète la chute brutale de l'impôt direct des sociétés.

Seule une poignée de cantons alémaniques, comme Lucerne ou Argovie, ont vu leur situation se dégrader par rapport aux prévisions. A l'échelle du pays, les chiffres les plus bas proviennent de Bâle-Ville, qui se retrouve avec un déficit de 451,5 millions de francs, plombé par la coûteuse réforme de la caisse de pensions de l'Etat. Le budget anticipait un déficit de 952,3 millions.(awp)