Aryzta perd son directeur financier Frederic Pflanz

mercredi, 05.08.2020

Frederic Pflanz quitte son poste de directeur financier au sein d'Aryzta.

Frederic Pflanz.

Le boulanger industriel Aryzta a annoncé que son directeur financier Frederic Pflanz quittera le groupe en décembre, ayant accepté une position dans un autre secteur. Le processus de recrutement de son remplacement sera maintenant entamé, annonce mercredi le groupe zurichois en difficultés.



Touché par les mesures prises pour lutter contre la propagation du coronavirus, Aryzta a essuyé de fortes chutes de ses revenus en mai et en avril. La décroissance organique s'est inscrite en juin à -23% en comparaison annuelle. Cela marque une nette amélioration par rapport aux mois de mai (-36% sur un an) et d'avril (-49%).

Par ailleurs, l'entreprise doit aussi faire face aux critiques du fonds d'investissement Veraison, un actionnaire clé qui exige le départ de l'équipe dirigeante et la nomination de ses candidats au conseil d'administration. Veraison, détient avec son homologue Cobas 20,01% du capital-actions d'Aryzta. (AWP)