Notz Stucki: Frédéric de Poix nommé Responsable du Wealth Management

lundi, 18.05.2020

Frédéric de Poix remplace Damiano Paternó Castello, qui a été nommé au Conseil d’administration et rejoint la succursale de Notz Stucki à Zurich

Frédéric de Poix est nommé Responsable de la division de Wealth Management et membre du Comité Exécutif de Notz Stucki.

La société de gestion d’actifs genevoise Notz Stucki a nommé Frédéric de Poix en tant que Responsable de sa division de Wealth Management et membre du Comité Exécutif. Il remplace Damiano Paternó Castello, qui a été nommé au Conseil d’administration et rejoint la succursale de Zurich. Notz Stucki étendra ainsi ses activités en Suisse alémanique, notamment la distribution de ses solutions d’investissement auprès d’une clientèle professionnelle. Par ailleurs, Notz Stucki entend poursuivre la stratégie de développement annoncée en juin dernier.





Nouvelle composition du Comité Exécutif

Damiano Paternó Castello quitte le Comité Exécutif de Notz Stucki pour s’occuper du bureau de Zurich, suite au départ à la retraite d’Ulrich Höhn qui était à sa tête depuis son ouverture en 1991. Damiano Paternó Castello aura la mission de développer les activités en Suisse alémanique, tout en continuant à s’occuper de son importante clientèle. Par ailleurs, il siègera désormais au Conseil d’administration de Notz Stucki & Cie SA.

Il sera remplacé à la tête de la division de Wealth Management par Frédéric de Poix, qui entre également au Comité exécutif. Arrivé chez Notz Stucki en 2013, Frédéric de Poix était déjà Responsable adjoint du département. Après avoir débuté sa carrière en tant que négociant en matières premières chez Sucres et Denrées, puis chez Finagrain, il a travaillé pendant 15 ans dans la gestion privée chez Morgan Stanley et Hyposwiss à Genève.





Suisse alémanique: un pôle de développement stratégique

Déjà présent à Zurich depuis 1991, Notz Stucki considère la Suisse alémanique comme une zone de croissance stratégique et l’arrivée de Damiano Paternó Castello à Zurich souligne de façon concrète cet engagement fort dans la région. En complément de la gestion privée, le Groupe entend y développer son activité d’asset management, notamment par une intensification des efforts de promotion et de distribution de ses fonds de placement.

«Alors que nous avons plus d’un demi-siècle d’existence et que nous sommes l’un des plus grands gérants indépendants de Suisse, nous restons encore peu connus à Zurich. Avec beaucoup d’humilité, car la plus grande place financière du pays ne nous a pas attendus pour prospérer, car nous sommes convaincus de la qualité de notre gestion, nous souhaitons donc mieux faire connaître nos solutions auprès du marché professionnel alémanique et y développer notre franchise», a expliqué Damiano Paternó Castello.



Deux axes majeurs de développement: la distribution des solutions d’investissement et la croissance externe.

La gamme de Notz Stucki comprend plus de 20 fonds luxembourgeois alternatifs et traditionnels, pour la plupart enregistrés dans plusieurs pays européens et représentant une variété de stratégies et de classes d’actifs. Pour développer la promotion et la vente de ses produits auprès de la clientèle professionnelle, Notz Stucki a créé en 2019 le département « Solutions d’investissement & Investisseurs institutionnels », placé sous la houlette de Cédric Dingens.

«Si nous sommes reconnus depuis plus de 50 ans comme des pionniers de la gestion alternative, nous avons également développé depuis plus d’une décennie une large palette de solutions d’investissement traditionnelles, avec comme dénominateur commun la génération d’alpha», a ajouté Cédric Dingens.

«Alors qu’elles ont été parfois un peu délaissées après plus de 10 ans de marché haussier, les stratégies alternatives ont démontré au cours des dernières semaines leur capacité à protéger le capital des investisseurs.»

En parallèle, Notz Stucki entend poursuivre son rôle actif dans le processus de consolidation de l’industrie de la gestion indépendante suisse. Annoncée en juin dernier, cette volonté s’est déjà concrétisée en décembre 2019 avec le rachat de la société de gestion alternative genevoise JAM Research, mais Notz Stucki va poursuivre dans cette voie, que ce soit en acquérant des structures existantes ou en attirant des équipes de gestion souhaitant rejoindre un groupe indépendant et solide.